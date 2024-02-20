موسكو توقف مواطنة روسية أميركية بتهمة "الخيانة"

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الثلاثاء توقيف إمرأة أميركية روسية بشبهة الخيانة بعدما اتهمتها بجمع أموال لصالح الجيش الأوكراني.



وقال جهاز الأمن الفدرالي في مدينة إيكاتيرينبورغ (وسط) في بيان إنه "وضع حدًا للنشاطات غير القانونية لمواطنة تبلغ 33 عامًا مقيمة في لوس أنجليس، تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية"، مؤكدًا توقيفها.



وأضاف أن "المرأة التي لم يكشف إسمها كانت بشكل إستباقي تجمع أموالًا واستخدمت لاحقًا لشراء معدات طبية تكتيكية وأجهزة ووسائل تدمير وذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".

