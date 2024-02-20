الخارجية الأردنية تعرب عن خيبة الأمل جراء فشل ‫مجلس الأمن باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في ‫غزة

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء إستخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابةً عن المجموعة العربية.



وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن عجز مجلس الأمن، وللمرة الثالثة، عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر إسرائيل على الإستمرار بها.



وأكد السفير القضاة ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن وإصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف إنسان بريء معظمهم من النساء والأطفال، وضرورة أن يتم تطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.