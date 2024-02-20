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قتيلان بقصف في شمال العراق
أخبار دولية
2024-02-20 | 15:35
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قتيلان بقصف في شمال العراق
قتل شخصان الثلاثاء في إقليم كردستان في شمال العراق في قصف نسب إلى تركيا، كما أفاد مصدر أمني ومصدر طبي وكالة فرانس برس، في وقت تشن أنقرة بشكل متكرر ضربات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ووقع القصف الذي نسب إلى تركيا في محيط قرية نائية في منطقة عقرة الجبلية في شمال العراق قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد مصدر أمني فرانس برس مفضلًا عدم الكشف عن هويته.
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