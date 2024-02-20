قطر تعلن بدء وصول أدوية لرهائن محتجزين في غزة

أعلنت قطر الثلاثاء أن أدوية مرسلة إلى غزة في إطار إتفاق تولت الدوحة وباريس المفاوضات فيه بدأت تصل إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.وقال المتحدث بإسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن "قطر تلقت تأكيدات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستلام شحنة من الأدوية والبدء بإيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة".ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأنصاري قوله إن "الإتفاق يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".