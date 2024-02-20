قوات أميركية وحليفة تسقط عشر مسيرات قبالة سواحل اليمن

أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة والحلفاء عشر مسيرات قبالة سواحل اليمن فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أميركية بأضرار طفيفة من جراء هجمات، وفق ما أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء.



وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) أن "طائرة وسفنًا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء أسقطت المسيرات الإنقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20:00 من يوم الإثنين والساعة 00:30 من اليوم التالي".



وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن بحريتها دمرت ليلًا مسيرتين فوق البحر الأحمر، لكن لم يتضح على الفور ما إذا هاتين المسيرتين من ضمن الحصيلة التي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية إسقاطها.