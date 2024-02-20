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واشنطن تحض الكونغو الديموقراطية ورواندا على "الإبتعاد عن شفير الحرب"

أخبار دولية
2024-02-20 | 17:20
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واشنطن تحض الكونغو الديموقراطية ورواندا على &quot;الإبتعاد عن شفير الحرب&quot;
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واشنطن تحض الكونغو الديموقراطية ورواندا على "الإبتعاد عن شفير الحرب"

حضت الولايات المتحدة رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء في الأمم المتحدة على وجوب "الإبتعاد عن شفير الحرب" مع تصاعد التوتر بين البلدين الجارين.
     
وتقول كينشاسا والأمم المتحدة ودول غربية إن رواندا تدعم جماعة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في محاولة للسيطرة على موارد معدنية هائلة في المنطقة، ما تنفيه كيغالي.
     
وبعد هدوء نسبي خيم مدى أشهر عدة، إستؤنف القتال العنيف الشهر الماضي حول مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.
     
وقال نائب السفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة روبرت وود في إجتماع طارىء بشأن الأوضاع في الكونغو الديموقراطية: "يتعين على أطراف النزاع والجهات الإقليمية الفاعلة أن تستأنف على الفور عمليات السلام في نيروبي ورواندا، فالجهود الدبلوماسية، وليس النزاع العسكري، هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل تفاوضي وسلام مستدام".

أخبار دولية

الكونغو

الديموقراطية

ورواندا

"الإبتعاد

الحرب"

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