الصين: نقدّر سياسة فرنسا الخارجية "المستقلة"

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء عن تقدير بكين "استقلالية" الموقف الفرنسي، وذلك خلال لقائهما في باريس الثلاثاء.



وفي آخر محطة له من جولة أوروبية، وصف وانغ خلال اجتماعه مع ماكرون الصين وفرنسا بأنهما "قوتان مهمتان في عالم متعدد الأقطاب".



وقال وانغ وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية "علينا تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتعميق التعاون الاستراتيجي وتقديم مساهمات لتعزيز السلام والاستقرار العالميين".



وأضاف أن "الجانب الصيني يقدّر التزام فرنسا بسياسة خارجية مستقلة".