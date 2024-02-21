واشنطن: الحوثيون في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين على السفينة خلال إبحارها إلى ميناء عدن

ذكرت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة (سي شامبيون) يوم 19 شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن.وقالت القيادة المركزية في بيان إن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة.والسفينة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان.وقالت مصادر بوزارة الشحن اليونانية إن السفينة سي تشامبيون كانت تنقل شحنة من الحبوب من الأرجنتين إلى عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتعرضت لهجوم مرتين أمس الاثنين، مما أدى إلى تضرر نافذة دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.