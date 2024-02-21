روسيا وفنزويلا تتعهدان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة بما في ذلك النووية

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان للولايات المتحدة، بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز و"الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وذلك في أعقاب اجتماع لوزيري خارجية البلدين في كراكاس الثلاثاء.



ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فنزويلا مساء الاثنين من كوبا ضمن جولة له في أميركا اللاتينية، بينما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين جددا لفك عزلتها على الساحة الدولية بعد غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.



والتقى لافروف في كراكاس بنظيره الفنزويلي ايفان جيل ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا "توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية"، وفق ما صرح جيل للصحافيين بعد ذلك.

