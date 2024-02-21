وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى البرازيل

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الثلاثاء إلى برازيليا في أول زيارة له إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيشارك في قمة مجموعة العشرين، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.



وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام على تصريحات مثيرة للجدل أطلقها لولا وشبّه فيها الحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.