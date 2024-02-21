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وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"
أخبار دولية
2024-02-21 | 00:15
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وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"
اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الثلاثاء نظيره الإسرائيلي ب"الكذب"، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على خلفية تشبيه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ب"المحرقة اليهودية".
وقال فييرا الذي تستضيف بلاده اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الاسبوع، إن تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس "غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها"، واصفا إياها بأنها "مشينة".
وكان الرئيس اليساري المخضرم لولا البالغ 78 عاما قد قال خلال زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي إن ما يحدث في قطاع غزة "ليس حربا، إنها إبادة".
وأضاف "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ. في الواقع لقد حدث: عندما قرر هتلر أن يقتل اليهود".
وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه"، واعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخط الأحمر".
أخبار دولية
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