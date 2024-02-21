وزير النفط الإيراني يتهم إسرائيل بالمسؤولية عن "مؤامرة" على خطوط أنابيب الغاز

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي اتهم إسرائيل اليوم الأربعاء بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي.



واستهدف انفجاران شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية بين الجنوب والشمال في إيران يوم 14 فبراير شباط، ووصف أوجي الهجوم وقتها بأنه "عمل تخريبي إرهابي"، ولم يشر بأصابع الاتهام لأي جهة.



وقال أوجي اليوم الأربعاء "العدو كان ينوي قطع إمدادات الغاز عن المنازل... لكن خلال ساعتين عمل زملاؤنا على التصدي للمؤامرة الإسرائيلية التي لم تلحق سوى أضرارا بعدة أنابيب".



وفي كانون الأول، زعمت مجموعة قرصنة تتهمها إيران بأن لها صلات بإسرائيل، أنها نفذت هجوما إلكترونيا أدى إلى تعطيل ما يصل إلى 70 بالمئة من محطات الوقود في إيران.