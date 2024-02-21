كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟

افادت مراسلة الـ LBCI امال شحاده أن اسرائيل في وضعية بين دخول رفح وعدم دخولها، وتحذيرات امنية من أن دخول رفح سيؤدي الى توريط الجيش الاسرائيلي.



واشارت الى أن الوضع في اسرائيل غير مريح ومربك على جبهتي غزة ولبنان.