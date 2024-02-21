قتيلان على الأقل في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في دمشق

قتل شخصان على الأقل الأربعاء جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة داخل مبنى سكني في دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في استهداف هو الثاني من نوعه داخل العاصمة السورية خلال الشهر الحالي.



وأورد المرصد "قتل شخصان على الأقل من جنسية غير سورية جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لشقة سكنية في كفرسوسة". وأورد التلفزيون الرسمي السوري من جهته حصيلة مماثلة.

