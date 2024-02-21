الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة عقوبات جديدة في حق روسيا



وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا عشية الذكرى الثانية لغزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



وتضمن مقترح العقوبات الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس في وقت سابق، فرض قيود على الصادرات من ثلاث شركات صينية لتزويدها إمدادات للجيش الروسي، ووضع وزير الدفاع الكوري الشمالي على لائحة سوداء على خلفية تزويد موسكو بصواريخ.