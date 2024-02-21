لقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والسفيرة الأميركية: استمرار جولات الحوار

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة، المعنية بتنظيم إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.



كذلك، ناقش اللقاء الملفات التي ستُطرح خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، وآلية التعاون ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، واللجان المشكلة بهذا الخصوص.