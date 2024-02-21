وزارة الخارجية التشيكية استدعت السفير الروسيّ... وهذا ما في التفاصيل

استدعت وزارة الخارجية التشيكية السفير الروسيّ على خلفية وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، على ما أفادت وكالة الأنباء التشيكية.



وأوضحت مصلحة السجون الروسية أنّ أآن نافالني - وهو محام سابق كان يبلغ من العمر 47 عامًا - فقد الوعي وتوفي، بعدما كان يسير في مستعمرة "بولار وولف" العقابية، في خارب، على بعد حوالى 1900 كيلومتر، شمال شرقي موسكو.



وكان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا.