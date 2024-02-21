عقوبات بريطانية على مسؤولين في السجن حيث توفي نافالني

فرضت بريطانيا عقوبات على ستة مسؤولين، في إدارة مجمع السجون، حيث توفي المعارض الروسيّ أليكسي نافالني، وَفق ما أعلن وزير الخارجية ديفيد كاميرون.



وقال كاميرون: "لا يتوهمن الأشخاص المسؤولون عن المعاملة الوحشية لنافالني وسوف نحاسبهم."