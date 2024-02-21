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قتيلان وجريحان بانهيار جسر قيد الإنشاء في هولندا

أخبار دولية
2024-02-21 | 07:35
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قتيلان وجريحان بانهيار جسر قيد الإنشاء في هولندا
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قتيلان وجريحان بانهيار جسر قيد الإنشاء في هولندا

أعلن مسؤولون هولنديون أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران حين انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا الأربعاء.
     
وقالت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس: "وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين".

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انهيار جسر

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