الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد...

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار اليوم، لتواصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023.



ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.