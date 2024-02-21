الكنيست أيّد إعلان نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد

أيّد الكنيست الإسرائيليّ إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود للتوصل إلى حل الدولتين.



وقال حزب ليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في بيان، إنّ 99 من أصل 120 مشرعًا صوّتوا لصالح الإعلان، الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وشدّد الإعلان الإسرائيليّ أيضًا، على أنّ أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.