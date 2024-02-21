الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المحكمة الاتحادية تلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً
أخبار دولية
2024-02-21 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المحكمة الاتحادية تلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً
أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في أيلول على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي، الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات المقبلة".
وأشار القاضي الى أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "من دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
أخبار دولية
المحكمة الاتحادية
العراق
رواتب
إقليم كردستان
التالي
الصين: نقدّر سياسة فرنسا الخارجية "المستقلة"
واشنطن تحض الكونغو الديموقراطية ورواندا على "الإبتعاد عن شفير الحرب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-22
طاقة الإماراتية تبرم اتفاقا مع شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق
آخر الأخبار
2024-01-22
طاقة الإماراتية تبرم اتفاقا مع شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق
0
أخبار دولية
2024-01-17
وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق
أخبار دولية
2024-01-17
وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق
0
أخبار دولية
2024-01-15
واشنطن تدين القصف الإيراني "المتهوّر" لإقليم كردستان العراق
أخبار دولية
2024-01-15
واشنطن تدين القصف الإيراني "المتهوّر" لإقليم كردستان العراق
0
أخبار دولية
2024-01-15
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بالضربات الإيرانية
أخبار دولية
2024-01-15
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بالضربات الإيرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:15
إيطاليا تلقي القبض على 12 بتهمة تهريب مهاجرين بزوارق سريعة من تونس
أخبار دولية
10:15
إيطاليا تلقي القبض على 12 بتهمة تهريب مهاجرين بزوارق سريعة من تونس
0
أخبار دولية
09:55
الحكومة الايرانية تدعو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الى زيارة طهران
أخبار دولية
09:55
الحكومة الايرانية تدعو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الى زيارة طهران
0
أخبار دولية
09:52
هيئة بريطانية تتلقى تقارير عن انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
أخبار دولية
09:52
هيئة بريطانية تتلقى تقارير عن انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
0
أخبار دولية
09:40
الحكومة السويسرية تعلن أنّها تريد حظر حماس بعد الهجمات على إسرائيل
أخبار دولية
09:40
الحكومة السويسرية تعلن أنّها تريد حظر حماس بعد الهجمات على إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-19
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!
منوعات
2024-02-19
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!
0
امن وقضاء
2023-10-14
حذر وتوتّر عند الحدود الجنوبيّة..
امن وقضاء
2023-10-14
حذر وتوتّر عند الحدود الجنوبيّة..
0
فنّ
2023-12-11
الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)
فنّ
2023-12-11
الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)
0
صحة وتغذية
2024-01-23
ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-01-23
ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟
0
أخبار لبنان
07:50
فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته
أخبار لبنان
07:50
فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته
0
أخبار لبنان
07:35
مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب
أخبار لبنان
07:35
مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب
0
أخبار دولية
03:46
كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟
أخبار دولية
03:46
كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
0
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
0
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
2
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
3
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
4
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
5
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
6
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
7
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
8
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More