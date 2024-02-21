الحكومة السويسرية تعلن أنّها تريد حظر حماس بعد الهجمات على إسرائيل

أعلنت الحكومة السويسرية أنّها تريد حظر حركة "حماس"، بعد الهجمات، التي نفذتها، في إسرائيل العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأثارت حربًا، في غزة.



وأوضحت برن، أنّها تتخذ إجراءات، منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول وأسفرت عن مقتل مواطنَيْن سويسريين واحتجاز ما يقرب من 250 رهينة.



وشنّت إسرائيل هجومًا عسكريًا، ردًا على الهجمات على غزة تقول السلطات الصحية المحلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطينيّ، إلى جانب مخاوف من وجود جثث آلاف آخرين، تحت الأنقاض.



وقالت الحكومة السويسرية إنه بموجب التشريع الجديد سيتم حظر "حماس" والمنظمات، التي تغطيها أو تخلفها وكذلك المنظمات أو الجماعات، التي تعمل بالنيابة عنها أو باسمها.



ويهدف الحظر إلى معاقبة "حماس" على هجمات تشرين الأول وكذلك منع الحركة من استخدام سويسرا ملاذًا آمنًا أو تنفيذ هجمات في البلاد، على سبيل المثال من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.



وأشارت الحكومة إلى أنّ ذلك سيساعد أيضًا في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال السماح لسلطات مكافحة غسل الأموال السويسرية بتبادل المعلومات بشكل أفضل مع نظيراتها في الخارج.



ولفتت الحكومة إلى أنّ القانون، الذي دخل مرحلة التشاور، سيقتصر على خمس سنوات.