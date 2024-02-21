هيئة بريطانية تتلقى تقارير عن انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن.



وقالت الهيئة في مذكرة إن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون حسبما أفادت التقارير.