الحكومة الايرانية تدعو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الى زيارة طهران

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها دعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة طهران في أيار بعد أن وجه انتقادات بشأن برنامجها النووي.



وقال رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي: "قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية" الذي سيعقد بين 6 و8 أيار في إيران.



وأعرب غروسي مؤخراً عن استعداده لزيارة إيران فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية.



وخلال زيارته الأخيرة في آذار 2023، التقى غروسي بالرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورحب بـ"المناقشات البناءة" التي اجراها مع السلطات الإيرانية.



لكن في كانون الثاني، أعرب عن أسفه لقيام إيران بتقييد تعاونها "بصورة غير مسبوقة" مع الوكالة التي باتت كأنها "رهينة" لدى الجمهورية الإسلامية.