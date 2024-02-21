إيطاليا تلقي القبض على 12 بتهمة تهريب مهاجرين بزوارق سريعة من تونس

أعلنت الشرطة الإيطالية انها ألقت القبض على 12 شخصًا يشبته في تورطهم في عمليات تهريب البشر بتنظيم أعمال نقل بزوارق سريعة لما لا يقل عن 73 مهاجرا بصورة غير شرعية من تونس إلى أوروبا.



وقالت الشرطة في بيان، إن "خبراء في قيادة القوارب السريعة نقلوا المهاجرين من تونس إلى مرسى علي بجزيرة صقلية بين حزيران وأيلول من العام الماضي فيما وصفته بأنها "رحلات لكبار الشخصيات".



وذكر البيان أن المهربين نقلوا مجموعات صغيرة نسبيا تصل إلى 20 فردا في كل من الرحلات الأربع مقابل رسوم بلغت 6000 يورو (6500 دولار) للفرد.



وقال مسؤول مطلع إن الرحلة على متن سفينة مزدحمة وأقل صلاحية للإبحار تكلف عادة أقل من 1000 يورو لكل مهاجر.