المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة "لا إنساني"

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف: "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن الأشخاص العاجزين عن المشي حتى من الحصول على الرعاية؟".

