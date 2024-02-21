لولا يلتقي بلينكن في ظل خلافه مع إسرائيل

اجتمع وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن مع الرئيس البرازيليّ لويس إيناسيو لولا دا سلفا، في ظل أزمة دبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل في شأن الحرب في غزة.



وأجرى بلينكن الذي وصل مساء الثلاثاء إلى العاصمة البرازيلية، محادثات مع لولا في القصر الرئاسيّ استمرت أقل من 45 دقيقة.



وتبادل المسؤولان أمام الصحافيين، حديثًا مقتضبًا غير رسميّ عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل والتي قال بلينكن إنها تشهد "استقطابًا"، إلّا أنهما لم يدليا بتصريحات صِحافية.



وكان من المتوقع أن يسود التوتر اللقاء، بعدما اتهم لولا الأحد اسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.



وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت لولا "شخصا غير مرغوب فيه". وقال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخط الأحمر".



واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي فريدريكو ماير، وفي المقابل استدعت البرازيل سفيرها لدى اسرائيل للتشاور.



وتصاعد التوتر أكثر الثلاثاء إذ اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"الكذب"، بعدما اعتبر في وقت سابق تصريحات لولا بأنها "هجوم خطير معاد للسامية".