غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان

هدّد وزير الأمن الاسرائيليّ يوآف غالانت بمواصلة قصف سوريا ولبنان وذلك، خلال زيارة قاعدة جوية، في شمال إسرائيل.