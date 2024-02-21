فون دير لايين تستبعد العمل مع "أصدقاء بوتين" في البرلمان الأوروبي

استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين العمل مع أحزاب "صديقة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات المقررة في حزيران.



وفي لقاء مع الصحافيين، تفادت الرد على سؤال حول إمكان التعاون مع أغلبية تتضمن في البرلمان المقبل مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين (اليمين المتطرف المشكك بأوروبا)، واكتفت بوضع خطوط حمراء قائلة "أولئك الذين هم ضد دولة القانون، مستحيل! أصدقاء بوتين، مستحيل!".



وقالت وإلى جانبها رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر: "من المهم بالنسبة إليّ أن أعمل مع مجموعات مؤيدة لأوروبا ولحلف شمال الأطلسي ولأوكرانيا، والتي تدعم صراحة قيمنا الديموقراطية".



وأشارت فون دير لايين إلى أن "كل انتخابات أوروبية تحدث تغييرا في تكوين مختلف الأحزاب السياسية والمجموعات السياسية".



وأكدت أن "من يدافع عن قيمنا ضد أصدقاء بوتين هم الذين أريد العمل معهم".