متحدث أوكراني: لا معلومات رسمية عن تلقي روسيا صواريخ باليستية من إيران

أوضح المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات اليوم، أنه لا توجد معلومات رسمية عن أن إيران أمدت روسيا بمئات الصواريخ الباليستية.



وقال للتلفزيون الأوكراني: "حتى الآن ليس لدى مصادرنا الرسمية معلومات حول تلقي صواريخ، وخصوصا هذا العدد الكبير".



وكانت ستة مصادر قد قالت لرويترز إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض.