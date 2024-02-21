ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية

أكّد ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل يجب أن توقف خروقاتِها للقرارات الدولية، وأن تسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.