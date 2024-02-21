البرازيل تعتبر أن "شلل" مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وأوكرانيا "غير مقبول"

انتقد وزير الخارجية البرازيلي خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا.



وقال ماورو فييرا خلال كلمته الافتتاحية: "المؤسسات المتعددة الأطراف ليست مجهزة بما يكفي للتعامل مع التحديات الحالية، كما يتضح من الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن النزاعات الجارية. هذا التقاعس يتسبب بخسائر في الأرواح البشرية".



وأكد فييرا أن "البرازيل تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الدولي الحالي المتعلق بالسلام والأمن".



واعتبر أن "مجموعة العشرين يمكنها أن تؤدي دورا أساسيا للتخفيف من التوترات الدولية ولإحراز تقدم في خطة التنمية المستدامة".