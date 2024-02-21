بيني غانتس: هناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم بشأن اتفاق جديد لإطلاق الرهائن

أعلن عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اليوم، أن هناك "مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم" بشأن اتفاق جديد لإطلاق الرهائن من غزة في ظل محادثات إقليمية للتوصل إلى هدنة في الحرب.



وقال غانتس في إفادة صحفية بثها التلفزيون: "هناك محاولات مستمرة للترويج لاتفاق جديد بخصوص الرهائن، وهناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم محتمل... لن نتوقف عن البحث عن طريقة ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن".