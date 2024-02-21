ماكرون يحذر من "خطر التصعيد" بين أرمينيا وأذربيجان

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "خطر التصعيد" بين أرمينيا وأذربيجان بعد عودة التوتر بين البلدين القوقازيين المتحاربين.



وقال الرئيس الفرنسي الذي استقبل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لمناسبة إدخال المقاوم الأرمني ميساك مانوشيان "مقبرة العظماء" إن "الأحداث التي وقعت أخيراً في منطقة سيونيك الأرمينية تظهر أن خطر التصعيد في الميدان لا يزال ماثلاً".



وقال ماكرون: "تأسف فرنسا للطلقة الأرمينية التي تسببت في وقوع إصابة لدى الجانب الأذربيجاني في 12 شباط/فبراير، كما فعلت السلطات الأرمينية بشفافية كبيرة. لكننا نأسف بشدة للرد الأذربيجاني غير المتناسب".



ودعا ماكرون أذربيجان إلى "كشف أي غموض" بشأن قضية الحدود.



وقال: "يبدو لي أن هذا ضروري أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى احترام سلامة أراضي أرمينيا، خصوصاً أي غموض في الخرائط المرجعية للعمل بحسن نية على ترسيم هذه الحدود "، مجدِّداً دعمه ليريفان.



وأكد لباشينيان أن "فرنسا تقف بجانب بلادكم حيث طرف العدالة والاستقلال والحرية والقانون الدولي".



من جهته، رحّب رئيس وزراء أرمينيا بدخول مانوشيان "التاريخي" البانتيون، معتبراً أنه يظهر "عمق العلاقات" بين باريس ويريفان.