وفاة معتقل فلسطيني من قادة كتائب الأقصى في سجن إسرائيلي

توفي المعتقل الفلسطيني خالد الشاويش، القيادي في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، داخل سجن إسرائيلي، وفق ما أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية ومؤسسات وهيئات فلسطينية تتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الأربعاء.



وقالت سلطة السجون الاسرائيلية في بيان: "نقل أمس معتقل أمني (53 عاما) من سجن نفحة إلى مستشفى أساف هروفيه (جنوب شرق تل أبيب) حيث أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى وفاته"، مشيرا الى أن ظروف الوفاة وأسبابها "مشمولة بسرية المعلومات الطبية".



وقالت سلطة السجون إن "السجين من سكان مدينة جنين"، مشيرة الى أنه "تجري مراجعة ظروف" وفاته "كما هي الحال مع أي حدث من هذا النوع".



ونعت "مؤسسات الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحرّرون في الوطن والمهجر" خالد الشاويش، "أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الذي ارتقى في سجن نفحة، وأعلن عن استشهاده اليوم".



وحمّلت المؤسسات سلطة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاته، مشيرة الى أنه "الشهيد التاسع الذي يرتقي في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأوّل".