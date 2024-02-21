بريطانيا والأردن يسقطان مساعدات جوية على مستشفى في شمال غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم ، أن بريطانيا والأردن قامتا بإنزال جوي لأربعة أطنان من المساعدات بما في ذلك أدوية ووقود وأغذية إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة.



وقامت القوات الجوية الأردنية بتسليم المساعدات الممولة من المملكة المتحدة.