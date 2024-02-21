واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن شحنات أسلحة إيرانية للجيش السوداني

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن شحنات أسلحة من إيران إلى الجيش السوداني الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع المتّهمة بتلقي دعم من الإمارات وروسيا.



وقال السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي" لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وأضاف لصحافيين: "هناك تقارير عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران يمكن أن تشمل دعما ماديا إيرانيا للجيش السوداني، وهو أمر يشكّل مصدر قلق بالنسبة إلينا".



وأشار غودفري إلى أن الولايات المتحدة "حضّت الأطراف الخارجيين على الامتناع عن تقديم دعم مادي للطرفين المتحاربين"، من دون تسميتهم.



وأوضح أن ذلك "يطيل أمد القتال، يطيل أمد الحرب. كما أنه يقلل من احتمالات إيجاد مخرج من الصراع عن طريق التفاوض".



ونشرت قوات الدعم السريع الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت إنه حطام مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "مهاجر" تابعة للجيش.



كما ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" نقلا عن مسؤولين غربيين أن إيران تزود الجيش السوداني بأسلحة.



