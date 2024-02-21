رئيس الوزراء الإسباني يحث على "تجنب كارثة" هجوم إسرائيلي على رفح

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الرباط، أن هجوما إسرائيليا على رفح في قطاع غزة سيكون "كارثة يجب تجنبها"، محذرا من تداعياته المدمرة على "مئات الآلاف من الفلسطينيين".



وقال سانشيز في تصريح للصحافة بعدما استقبله الملك محمد السادس بمناسبة زيارة رسمية للمغرب: "تطرقنا (...) إلى الوضع الدقيق جدا في غزة الذي يؤرق كثيرا مجتمعينا. في رأينا يجب تجنب كارثة في رفح".



وأضاف: "أعتقد أن نتائجها سوف تكون مدمرة على مئات الآلاف من الفلسطينيين، وهو ما يهدد منطقيا الاستقرار الإقليمي".



وذكر سانشيز "بضرورة وقف دائم لإطلاق النار (...) وإطلاق جميع الرهائن المحتجزين حاليا لدى حماس".



من جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء الاسباني بالتعاون "المثالي" بين الرباط ومدريد في ميادين عدة، منذ قررت مدريد العام 2022، تأييد موقف الرباط بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، ما وضع حدا لأزمة دبلوماسية بين البلدين امتدت عاما.



وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان عقب استقبال سانشيز أن "الدينامية التي خلقها هذا الموقف الإسباني تتواصل بشكل يبعث على الارتياح. وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في المجالات كافة على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والطموح، وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات".



وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس وضيفه تطرقا إلى "الآفاق المتفردة للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، والتي يمثل التنظيم المشترك - مع البرتغال - لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها".