الاستخبارات السويدية تحذر من ارتفاع مستوى "التهديد" الروسي

حذّر جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) من "التهديد" الإقليمي الذي يشكله التجسس الروسي، خاصة في القطب الشمالي، مع استعداد ستوكهولم للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي.



وذكر تقرير سنوي لتقييم التهديدات أصدرته الاستخبارات أن روسيا، مثل الصين، "تقوم بأنشطة تهدد الأمن في أقصى شمال السويد".



وقال جهاز الاستخبارات في تقريره: "اهتمام روسيا بشمال السويد يتعلق أساسا بالقدرات العسكرية السويدية".



ورأت رئيسة الجهاز شارلوت فون إيسن أن الوضع الأمني تدهور منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.



وقالت للصحافيين إن "الحرب الشاملة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا مستمرة، والوضع في الشرق الأوسط خطير بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، وفي السويد، رفعنا العام الماضي مستوى التهديد الإرهابي درجة".



واعتبر "سابو" أن الأنشطة التي تهدد أمن البلاد "يتم تنفيذها على جبهة واسعة وأن القوى الأجنبية ترد بشكل عدواني".



كما حذّر "سابو" من الأنشطة الاستخباراتية للصين وإيران.