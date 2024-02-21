موسكو تتهم المجلس الثقافي البريطاني بجمع معلومات استخباراتية من لاجئين أوكرانيين

اتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) المجلس الثقافي البريطاني بجمع معلومات استخباراتية عسكرية من لاجئين أوكرانيين.



وأورد الجهاز في بيان أن المجلس الثقافي البريطاني في المملكة المتحدة يجمع "عن طريق منظمات خاضعة لسيطرته" معلومات تخصّ منطقة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية جزئيا.



وقال: "تم إثبات حالات استخدام هذه المنظمة الأجنبية للاجئين أوكرانيين يقيمون في المملكة المتحدة للحصول على معلومات استخباراتية عسكرية وسياسية من خلال اتصالاتهم في منطقة خيرسون".



وأضاف: أن أحد سكان بلدة نوفايا مايتشكا التي يحتلها الجيش الروسي أبلغ سلطات الاحتلال الروسي بهذه الجريمة المفترضة.



كما أكّدت موسكو أنها تجري "عمليات تحقق" في المنطقة، محذّرة من احتمال الملاحقة القضائية بتهمة "التعاون السري مع حكومة" أجنبية وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن ثمانية أعوام.