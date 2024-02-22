الجيش الأميركيّ دمّر صواريخ مضادة للسفن انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون

دمّر الجيش الأميركيّ سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، في اليمن، وفق ما أعلن.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنّ الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت تشكّل تهديدًا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأميركية، في المنطقة.