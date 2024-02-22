إسرائيلية تتهم موظفًا في الأونروا بنقل جثة ابنها إلى غزة

اتهمت امرأة إسرائيلية - قُتل ابنها البالغ 21 عامًا - خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، موظفًا، في الأمم المتحدة بنقل جثته إلى غزة.



ونجى يوناتان ساميرانو من الهجوم، الذي شنه المسلحون على مهرجان نوفا الموسيقي في صحراء النقب، إلا أنه قُتل لاحقًا في كيبوتس بئيري القريب.



وقالت الحكومة الإسرائيلية إنّ الرجل، الذي ظهر في مقطع فيديو - وهو يسحب جثة ساميرانو إلى سيارة جيب بيضاء - كان عاملًا اجتماعيًا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



واتهمت إسرائيل الشهر الماضي عددًا من العاملين، في الأونروا، بالمشاركة في هجوم حماس، ما دفع عدة دول إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية التي فتحت تحقيقين منفصلين بالأمر.