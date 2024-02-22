شركة طيران أميركية تخطط لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى إسرائيل

أعلنت شركة طيران يونايتد إيرلاينز أنّها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أوائل الشهر المقبل.



وتصبح بذلك، أوّل شركة طيران أميركية تستأنف الخدمة المباشرة، منذ هجوم السابع من تشرين الأول.



وقالت الشركة إنّها ستستأنف رحلاتها من نيوارك إلى تل أبيب الشهر المقبل، لكنّها لا تخطط لاستئناف رحلاتها من مدن أميركية أخرى، حتى خريف هذا العام على الأقل.