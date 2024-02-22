كندا استدعت سفير روسيا على خلفية وفاة نافالني

استدعت كندا سفير روسيا، على خلفية وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني.



وطالبت الكرملين بإجراء تحقيق واف وشفاف في شأن الوفاة وتسليم الجثمان للعائلة على الفور.



وأكّد متحدث حكوميّ أنّ مسؤولًا كبيرًا نقل تنديد كندا بوفاة نافالني إلى السفير الروسيّ أوليج ستيبانوف.



وقال: "ستعمل كندا مع الشركاء لمحاسبة المسؤولين عن وفاته."