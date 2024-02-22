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الأرجنتين تعرب عن انزعاجها حيال زيارة كاميرون إلى جزر فوكلاند
أخبار دولية
2024-02-22 | 01:10
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الأرجنتين تعرب عن انزعاجها حيال زيارة كاميرون إلى جزر فوكلاند
أعربت وزيرة الخارجية الأرجنتينية لنظيرها البريطانيّ ديفيد كاميرون عن انزعاج بلادها، حيال الزيارة، التي قام بها هذا الأسبوع إلى جزر فوكلاند وهي منطقة تابعة للمملكة المتحدة تطالب الأرجنتين بالسيادة عليها.
وكانت زيارة كاميرون لجزر فوكلاند الاثنين الأولى، منذ ثلاثة عقود، لوزير خارجية بريطانيّ إلى المنطقة، التي تسببت باندلاع حرب بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982.
وقالت الحكومة الأرجنتينية، في بيان، إنّ وزيرة الخارجية ديانا موندينو تحدثت مع كاميرون على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين، في ريو دي جانيرو.
وأضافت: "أعربنا عن الانزعاج من تصريحاته وزيارته وأعادنا التأكيد على الحقوق السيادية لجمهورية الأرجنتين في الأرخبيل."
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