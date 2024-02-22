الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم

أخبار دولية
2024-02-22 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ما يشتبه في أنه هجوم بإطلاق النار أدى إلى إصابة 8 أشخاص على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم اليوم الخميس.
 
وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة.
 
وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إنه تم "تحييد" منفذ إطلاق النار على ما يبدو. 
 

أخبار دولية

أشخاص

إطلاق

مشارف

القدس

بالقرب

مستوطنة

معاليه

أدوميم

LBCI التالي
الأرجنتين تعرب عن انزعاجها حيال زيارة كاميرون إلى جزر فوكلاند
كندا استدعت سفير روسيا على خلفية وفاة نافالني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-13

مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-13

وكالة أنباء الشرق الأوسط: مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-14

وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين احداهما بحالة خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-02-09

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بسوق في جورجيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:20

منظمة "أطباء بلا حدود" تعلن مقتل شخصين في قصف إسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
01:16

بايدن يصف بوتين خلال حفلة انتخابيّة بالمجنون

LBCI
أخبار دولية
01:10

الأرجنتين تعرب عن انزعاجها حيال زيارة كاميرون إلى جزر فوكلاند

LBCI
أخبار دولية
01:05

كندا استدعت سفير روسيا على خلفية وفاة نافالني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-26

الولايات المتحدة: إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء لضمان عدم تكرار الهجوم

LBCI
منوعات
2024-02-08

بعد الضجة التي أثارتها شروق بخبر خيانة زوجها لها... دكتور فود يخرج عن صمته بتوضيح واعتذار وهذا ما قاله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-20

انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟

LBCI
منوعات
2024-01-19

مسنة تتعرض للعنف في دار للمسنين... كاميرا المراقبة وثقت تفاصيل المشهد المروع! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني

LBCI
أخبار دولية
13:17

غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟

LBCI
فنّ
05:21

نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

LBCI
آخر الأخبار
06:17

سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ

LBCI
آخر الأخبار
12:03

وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى

LBCI
اخبار البرامج
15:43

أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More