إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ما يشتبه في أنه هجوم بإطلاق النار أدى إلى إصابة 8 أشخاص على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم اليوم الخميس.وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة.وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إنه تم "تحييد" منفذ إطلاق النار على ما يبدو.