بايدن يصف بوتين خلال حفلة انتخابيّة بالمجنون

وصف الرئيس الأميركيّ جو بايدن نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين بالمجنون، وذلك خلال حفلة لجمع التبرعات، في كاليفورنيا.



وقال بايدن، خلال المناسبة، التي أُقيمت، في سان فرانسيسكو: "لدينا ابن زانية مجنون مثل هذا الرجل بوتين وآخرين غيره."



وأضاف: "علينا دائمًا أن نخشى من اندلاع نزاع نوويّ، لكن التهديد الوجوديّ للبشرية هو المُناخ."



ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين، في أعقاب مناسبات أخرى، وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خصوصًا، بعد غزوه أوكرانيا.



وأكّد بايدن أنّ الولايات المتحدة ستعلن الجمعة، عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا، بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني، في السجن.