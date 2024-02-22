منظمة "أطباء بلا حدود" تعلن مقتل شخصين في قصف إسرائيليّ

دانت منظمة "أطباء بلا حدود" بأشد العبارات الممكنة، مقتل شخصين من أفراد عائلة أحد موظفيها، في قصف إسرائيليّ على مبنى تابع لها، في غزة.



وأكّدت المنظمة، في بيان، أنّ الحادث وقع في وقت متأخر الثلاثاء، عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على مقرها، الذي يأوي موظفين وعائلاتهم، في مِنطقة المواصي على ساحل غزة.



وقالت: "أدّى الهجوم إلى مقتل زوجة أحد زملائنا إضافة إلى زوجة ابنه وإصابة ستة أشخاص، بينهم خمسة من النساء والأطفال."



وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنّ المبنى الذي تعرض للاستهداف يحمل بوضوح شعار المنظمة وكان يحتمي بداخله 64 شخصًا، في ذلك الوقت.



وأعربت ميني نيكولاي المديرة العامة لـ"أطباء بلا حدود" عن شعورها بالغضب والحزن.



ورأت أنّ عمليات القتل هذه تؤكد الحقيقة القاتمة بأنه لا وجود لمكان آمن، في غزة وأن الوعود بالمناطق الآمنة فارغة وآليات فض الاشتباك لا يمكن الاعتماد عليها.



وأكّدت المنظمة أنّ القوات الإسرائيلية أُبلغت بوضوح بالموقع الدقيق لملجأ "أطباء بلا حدود"، في منطقة المواصي.



وقال الجيش الإسرائيليّ في اتصال مع وكالة فرانس إنّ قواته أطلقت النار على مبنى تم تحديده على أنه مبنى تجري فيه أنشطة إرهابية.



وأضاف: "وردت تقارير، بعد الحادث، عن مقتل اثنين من المدنيين غير المتورطين في المنطقة."



وأعرب عن أسفه لأي ضرر يلحق بالمدنيين.